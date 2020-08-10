 

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

10.08.2020, 10:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко телеграмму, в которой поздравил его с переизбранием на пост президента республики, информирует пресс-служба Кремля.

«Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов РФ и Белоруссии», – говорится в телеграмме, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

При этом сама Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии и отказалась признавать победу Лукашенко. Тем временем Лукашенко сделал первое заявление после выборов.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Тверскую улицу в Москве перекрыли из-за пожара

05.07 / ЦСКА забил четыре безответных мяча в ворота “Ахмата”

27.07 / Помпео: миллионы американцев с инвалидностью вносят вклад в укрепление страны

20.07 / Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

02.07 / В составе частей мантии Земли были обнаружены различия

22.07 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

20.07 / В Крыму назвали украинский МИД филиалом «Цирка дю Солей»

12.07 / Жители Хабаровска второй день подряд выходят на митинг в поддержку губернатора, обвиняемого в организации убийств

09.07 / В мире: Зеленский блефует в споре о том, сколько стоит жизнь украинца

25.06 / Озвучены версии задержания бойца исторической роты перед парадом в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска