 

Греция сочла провокацией начатую Турцией сейсморазведку в Средиземном море

10.08.2020, 10:48, Новости дня

Турция выпустила международное оповещение Navtex о сейсмических исследованиях в Восточном Средиземноморье с 10 по 23 августа, в Греции это расценили как провокацию: премьер-министр страны собирает совет национальной безопасности.

Гидрографическая служба Антальи в 7.18 утра в понедельник распространила оповещение Navtex, что исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении вспомогательных кораблей Ataman и Cengiz Han будет проводить сейсмические исследования с 10 до 23 августа в районе юго-восточнее Крита и южнее Родоса.

Турецкое исследовательское судно Oruç Reis приступило к сейсмическим исследованиям в Средиземном море, сообщил глава Минэнерго Турции Фатих Денмез.

«Наше судно для сейсмических исследований Oruc Reis прибыло из Антальи в район в Средиземном море для своей миссии. Наша работа в Средиземном и Черном морях для энергетической независимости Турции будет продолжаться», – передает РИА «Новости» слова Денмеза.

Напомним, в пятницу Турция возобновила геологоразведочное бурение в Средиземном море.

В начале июня министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности к военным действиям против Турции для защиты суверенитета страны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что из-за острова Кастелоризо может начаться война. Остров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тыс. кв. км. Турция признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг островка.



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