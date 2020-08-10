Польша предложила провести чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии
10.08.2020, 10:48, Новости дня
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза в связи с обострившейся ситуацией в Белоруссии после состоявшихся президентских выборов.
В заявлении на сайте польского правительства отмечается, что Польша «несет ответственность за своих ближайших соседей», передает ТАСС.
«Премьер Матеуш Моравецкий в письме главе Европейского совета Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призвал организовать чрезвычайный саммит ЕС в связи с событиями в Белоруссии», – указано в заявлении.
Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%. При этом сама Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.
По данным правозащитников, в ходе выборов президента 8 и 9 августа в Белоруссии были задержаны более 90 человек.
После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.
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