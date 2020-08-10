Выборы в Беларуси: первые официальные результаты и уголовные дела

10.08.2020, 10:45, Новости дня

В Беларуси после дня голосования на выборах президента страны и протестов оппозиции, прокатившихся по всей стране прошедшими вечером и ночью, оглашены предварительные официальные результаты выборов.

Как заявила председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко предварительно проголосовали 80,23%, за главного оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую 9,9% избирателей. Ермошина также заявила, что официальные итоги будут подведены до конца недели.

Оппозиция в Беларуси называет этот результат нереальным, а выборы – сфальсифицированными.

Как сообщает Радио Свобода, альтернативный подсчет, который велся на организованной активистами интернет-платформе «Голос», дал противоположные результаты: около 80% голосов за Светлану Тихановскую. На «Голосе» зарегистрировались примерно миллион белорусских избирателей, сообщивших о результатах своего голосования. Всего в списки избирателей в Беларуси внесено свыше 6,8 млн человек.

Белорусы, проголосовавшие за границей, по данным проекта «Экзитпол за рубежом», отдали Светлане Тихановской почти 87 процентов голосов, тогда как Александр Лукашенко набрал менее 4 процентов.

Уголовное преследование

Глава Следственный комитет Беларуси Иван Носкевич сообщил в понедельник, что его ведомство возбудило уголовные дела «по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции». Об этом сообщил медиа-портал Tut.by.

Носкевич заявил, что пострадали «десятки» сотрудников милиции, а столкновения протестующих с милицией «сопровождались… уничтожением имущества, сопротивлением представителям власти».

Вместе с тем, многочисленные съемки с мест событий в Минске свидетельствуют об избиениях милицией отдельных граждан и целых групп, вышедших на мирный протест.

Ночь столкновений

Ночью милиция в Минске применила светошумовые гранаты и резиновые пули, чтобы разогнать многочисленных демонстрантов, в то время как многолетний лидер Александр Лукашенко, похоже, готов объявить о внушительной победе на выборах.

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Минска и других городов страны, после того как государственный экзит-пол показал, что Лукашенко набрал чуть меньше 80 процентов голосов на воскресных выборах, а его главная соперница Светлана Тихановская – лишь около 7 процентов.

Тихановская, 37-летняя домохозяйка и политический новичок, сплотила оппозицию во время предвыборной кампании, выведя десятки тысяч сторонников на самые масштабные демонстрации в этой стране за многие годы.

В Минске протестующие собрались у монумента в центре города, где они образовали живые цепи, сообщил журналист AFP и очевидцы. Им противостояли сотни сотрудников ОМОН со щитами.

В прямой трансляции Радио Свобода было видно, как милиция применяет светошумовые гранаты и наступает, чтобы рассеять толпу. Многие люди при этом убегают. На канале были размещены фотографии молодых демонстрантов с окровавленными лицами и телами.

Журналист AFP видел, как по крайней мере одному демонстранту оказывали медицинскую помощь, а других оттаскивали сотрудники ОМОН.

Оппозиционные СМИ опубликовали видео, на котором милицейский фургон въезжает в толпу и сбивает демонстранта.

Правительственные здания в Минске были оцеплены, местные жители сообщали об отключениях Интернета и повсеместных проблемах со связью, а в социальных сетях публиковались фотографии колонн военной техники на дорогах, ведущих в столицу.

Судя по видео в социальных сетях, силовики применяли водометы, также поступали сообщения о стрельбе резиновыми пулями.

После многочасовых митингов государственное информагентство БЕЛТА сообщило со ссылкой на МВД, что милиция контролирует ситуацию. К трем часам ночи протесты в столице в основном затихли.

Глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий сообщил, что несколько человек получили травмы и обвинил милицию в применении чрезмерной силы против преимущественно молодых демонстрантов.

«Реакция милиции была несоразмерно жесткой, они действовали в полную силу», – заявил он AFP.

На пресс-конференции, проведенной после закрытия участков, Тихановская сказала, что она не доверяет результатам.

«Я верю своим глазам. Большинство за нас, – сказала она. – Мы уже победили, потому что мы победили свой страх, свою аполитичность, апатию и безразличие».

Она призвала сотрудников правоохранительных органов прекратить использовать силу.

Ее союзница Мария Колесникова заявила, что «власть неспособна управлять страной», и что в стране наступает «беспрецедентный» политический кризис.

Предварительные результаты выборов пока не объявлены, хотя глава ЦИК ранее заявляла, что ожидает их в ночь на понедельник.

Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, предупредил оппозицию, что он не собирается отдавать «любимую» Беларусь, в то время как в столице были резко усилены меры безопасности.

Тихановская решила баллотироваться на пост президента, после того как власти посадили в тюрьму ее мужа, популярного блогера Сергея Тихановского, запретив ему участвовать в выборах.

В воскресенье днем на избирательных участках в Минске и других городах образовались огромные очереди, после того как Тихановская призвала своих сторонников голосовать в последние часы, чтобы дать властям меньше шансов на фальсификацию результатов.

У многих на руках были белые ленточки, ставшие символом оппозиции.

Тихановская заявила, что в случае победы она освободит политических заключенных и назначит новые выборы, в которых смогут принять участие все представители оппозиции.

Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, пообещал поддерживать порядок, предположив, что его оппоненты, возможно, планируют беспорядки.

«Из-под контроля ничего не выйдет. Это я вам гарантирую. В этом вы можете нисколько не сомневаться, что бы здесь ни планировали отдельные люди», – заявил он после участия в голосовании.