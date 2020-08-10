“Нас обманули”: заявлено о грубых нарушениях на выборах в Белоруссии

10.08.2020, 10:43, Разное

Дмитриев заявил, что на самом деле никто не считал голоса белорусов – граждане стали жертвами наглого обмана. Политик добавил, что его штаб собирает данные о фальсификации итогов выборов.

По предварительным подсчетам, грубейшие нарушения были выявлены на 32 участках в Минске. Эти данные команда Дмитриева собирается обжаловать через суд, сообщает РИА Новости со ссылкой на “Sputnik Беларусь”.

Напомним, что выборы президента Белоруссии состоялись в минувшее воскресенье, 9 августа. Согласно предварительным результатам, действующий глава страны Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов.

На втором месте оказалась Светлана Тихановская с 9,90%. За ней следует Анна Канопацкая, набравшая 1,68%. Сергей Черечень получил 1,3%, а Андрей Дмитриев – 1,04%. Против всех проголосовали 6,02% граждан.

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Публикация от Andrey Dmitriev (@belarusian) 30 Июл 2020 в 1:22 PDT

Вечером того же дня в Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты. Жители страны вышли на улицы, чтобы выразить недовольство итогами голосования. В результате столкновений с силовиками пострадали десятки человек.

По факту беспорядков и насилия в отношении правоохранителей были возбуждены уголовные дела. Следователи устанавливают личности граждан, причастных к протестам. Нарушителям порядка грозит до 15 лет лишения свободы.