 

“Нас обманули”: заявлено о грубых нарушениях на выборах в Белоруссии

10.08.2020, 10:43, Разное

Дмитриев заявил, что на самом деле никто не считал голоса белорусов – граждане стали жертвами наглого обмана. Политик добавил, что его штаб собирает данные о фальсификации итогов выборов.

По предварительным подсчетам, грубейшие нарушения были выявлены на 32 участках в Минске. Эти данные команда Дмитриева собирается обжаловать через суд, сообщает РИА Новости со ссылкой на “Sputnik Беларусь”.

Напомним, что выборы президента Белоруссии состоялись в минувшее воскресенье, 9 августа. Согласно предварительным результатам, действующий глава страны Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов.

На втором месте оказалась Светлана Тихановская с 9,90%. За ней следует Анна Канопацкая, набравшая 1,68%. Сергей Черечень получил 1,3%, а Андрей Дмитриев – 1,04%. Против всех проголосовали 6,02% граждан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Andrey Dmitriev (@belarusian) 30 Июл 2020 в 1:22 PDT

Вечером того же дня в Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты. Жители страны вышли на улицы, чтобы выразить недовольство итогами голосования. В результате столкновений с силовиками пострадали десятки человек.

По факту беспорядков и насилия в отношении правоохранителей были возбуждены уголовные дела. Следователи устанавливают личности граждан, причастных к протестам. Нарушителям порядка грозит до 15 лет лишения свободы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Гибель республики

03.07 / Мнение: Коронавирус – болезнь “сливок” общества?

30.06 / Кудрявцева о дружбе с Разыграевым: «Мне проще находить общий язык с пацанами»

27.07 / Цена на золото установила новый исторический рекорд

15.07 / Личное: Папочка-козёл

24.06 / Экономист о валютных вкладах в 2020 году: Это неразумно

14.07 / «Весила более 70 кг»: Супруга Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о своем похудении

07.08 / Видео уйгурской модели Мердана Гаппара снятое в китайской колонии

03.07 / Технологические новации на угольном разрезе «Кузнецкий Южный» защитят жителей Кузбасса от шума и пыли

15.07 / Мнение: История за 500 евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска