 

Северный морской путь откроет для России новые военные и экономические возможности

10.08.2020, 10:42, Новости дня

Россия усиливает Тихоокеанский флот новыми ледоколами, чтобы превратить Северный морской путь в транзитный коридор, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Кремль делает это как из экономический, так и военных соображений. Проект позволит преодолеть пропасть между Тихим океаном и остальной частью страны, объясняет немецкое издание.


Reuters

Россия планирует усилить свой Тихоокеанский флот пятью новыми ледоколами, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. И всё для того, чтобы превратить Северный морской путь в транзитный коридор. Если проект удастся реализовать, это сильно отразиться на мировых контейнерных перевозках, отмечает издание. Но интересы Москвы носят не только экономический характер. Речь также идёт о защите восточной границы страны.

Кремль долгое время концентрировал все свои усилия в сфере политики безопасности на Западном фронте. Исторически так сложилось, что угроза территориальной целостности государства исходила именно оттуда, поэтому Москва затратила большие средства на развитие Черноморского и Балтийского флотов. И хотя возможность атаки Японии, США или Китая с восточного фланга не велика, всё же российские власти не хотят рисковать и усиливают свой флот на этом направлении, чтобы никто не мог заблокировать судам выход в Тихий океан.

На данный момент Тихоокеанский флот насчитывает 58 кораблей и 20 подводных лодок. Это второй по эффективности и величине российский флот. Но для поддержания боеспособности, его необходимо постоянно модернизировать. При этом главная слабость этого военного объединения заключается в том, что оно отрезано от центра России, а также других частей ВМФ. И связано это с тем, что в этом регионе очень плоха развита инфраструктура.

Есть ряд железнодорожных проектов, но они завершатся только в 2030 году. При этом горная территория затрудняет строительство. В связи с этим Москва собирается соединить Тихоокеанский флот с остальной страной через Северный морской путь. Но в ближайшие 10-20 лет льды на этом маршруте вряд ли растают так сильно, чтобы можно было осуществлять по нему судоходство, так что без ледоколов не обойтись.

Проблема в том, что нынешние российские атомные ледоколы выйдут из эксплуатации уже в 2030-2035 годах. Поэтому РФ планирует построить новые. Но строительство обойдётся дорого, а бюджетные возможности Кремля сейчас ограничены из-за непростой мировой экономической ситуации, низких цен на нефть и последствий пандемии коронавируса.

Поэтому Москва собирается привлечь инвесторов из других стран, развивая международное судоходство по Северному морскому пути. Предприятиям, которые готовы вкладывать деньги, обещают налоговые послабления, а также создание зоны свободной торговли. В Москве убеждены, что несмотря на высокие затраты, преодоление пропасти между Тихим океаном и остальной частью страны того стоит.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / В Свердловской области дети нашли гранату во время купания

30.06 / Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову сократили срок

30.06 / Fox News – «здоров как бык» — во время интервью Джонсон отжался от пола и рассказал о планах по восстановлению экономики

06.08 / Обозреватель The Washington Post рассказал, каких сюрпризов можно ждать от «беспринципного» Трампа в преддверии выборов

30.06 / В Ленобласти сгорел автобус, перевозивший четыре десятка туристов. Видео

02.08 / Оккупанты в Крыму скрывают реальное число зараженных COVID-19 – правозащитники

24.06 / В Сети подметили самый сильный момент парада Победы в Москве

01.08 / Офис президента отрицает, что кортеж Зеленского систематически нарушает ПДД

22.07 / В докладе по России британские власти призвали пересмотреть порядок выдачи «золотых виз»

17.07 / Ограничения, введенные РФ в Крыму из-за COVID-19, нарушают права человека – МИД Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска