Северный морской путь откроет для России новые военные и экономические возможности

10.08.2020, 10:42, Новости дня

Россия усиливает Тихоокеанский флот новыми ледоколами, чтобы превратить Северный морской путь в транзитный коридор, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Кремль делает это как из экономический, так и военных соображений. Проект позволит преодолеть пропасть между Тихим океаном и остальной частью страны, объясняет немецкое издание.



Reuters

Россия планирует усилить свой Тихоокеанский флот пятью новыми ледоколами, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. И всё для того, чтобы превратить Северный морской путь в транзитный коридор. Если проект удастся реализовать, это сильно отразиться на мировых контейнерных перевозках, отмечает издание. Но интересы Москвы носят не только экономический характер. Речь также идёт о защите восточной границы страны.

Кремль долгое время концентрировал все свои усилия в сфере политики безопасности на Западном фронте. Исторически так сложилось, что угроза территориальной целостности государства исходила именно оттуда, поэтому Москва затратила большие средства на развитие Черноморского и Балтийского флотов. И хотя возможность атаки Японии, США или Китая с восточного фланга не велика, всё же российские власти не хотят рисковать и усиливают свой флот на этом направлении, чтобы никто не мог заблокировать судам выход в Тихий океан.

На данный момент Тихоокеанский флот насчитывает 58 кораблей и 20 подводных лодок. Это второй по эффективности и величине российский флот. Но для поддержания боеспособности, его необходимо постоянно модернизировать. При этом главная слабость этого военного объединения заключается в том, что оно отрезано от центра России, а также других частей ВМФ. И связано это с тем, что в этом регионе очень плоха развита инфраструктура.

Есть ряд железнодорожных проектов, но они завершатся только в 2030 году. При этом горная территория затрудняет строительство. В связи с этим Москва собирается соединить Тихоокеанский флот с остальной страной через Северный морской путь. Но в ближайшие 10-20 лет льды на этом маршруте вряд ли растают так сильно, чтобы можно было осуществлять по нему судоходство, так что без ледоколов не обойтись.

Проблема в том, что нынешние российские атомные ледоколы выйдут из эксплуатации уже в 2030-2035 годах. Поэтому РФ планирует построить новые. Но строительство обойдётся дорого, а бюджетные возможности Кремля сейчас ограничены из-за непростой мировой экономической ситуации, низких цен на нефть и последствий пандемии коронавируса.

Поэтому Москва собирается привлечь инвесторов из других стран, развивая международное судоходство по Северному морскому пути. Предприятиям, которые готовы вкладывать деньги, обещают налоговые послабления, а также создание зоны свободной торговли. В Москве убеждены, что несмотря на высокие затраты, преодоление пропасти между Тихим океаном и остальной частью страны того стоит.