Мнение: Действительно ли 95% предпринимателей разоряются

10.08.2020, 10:38, Разное

В среде социалистов есть устойчивый миф: якобы 95% новых бизнесов разоряется в первый же год, и, следовательно, в бизнес идут только азартные дураки. Более того, разорившиеся бизнесы — это напрасный расход денег и ресурсов, который ложится тяжким грузом не только на незадачливых предпринимателей, но и на всё общество целиком.

Миф основан на реальных фактах. Действительно, исследования показывают, что большая часть новых бизнесов разоряется в течение трёх-пяти лет. Не 95%, разумеется, — это художественное преувеличение, — но, может быть, 60-80%, в зависимости от состояния экономики и прочих факторов.

Вместе с тем было бы огромной ошибкой думать, будто вести бизнес — невыгодное занятие типа игры в рулетку, в котором временный успех одного игрока неизбежно оборачивается проигрышем десятка других. Причин, которые позволяют бизнесменам справляться со страшной на первый взгляд статистикой несколько.

1. Риск можно регулировать. Существуют стратегии, которые позволяют действовать практически наверняка, уверенно добиваясь успеха в большинстве случаев. План 50%, например, — постепенная покупка квартир под сдачу, — не сделает начинающего предпринимателя миллиардером, однако при этом почти наверняка и не разорит его:

https://olegmakarenko.ru/1729413.html

Если вести бизнес осторожно, отказываясь от кредитов и рискованных сделок, шансы на успех можно значительно повысить. Также шансы на успех повышаются, если пройти курсы предпринимателя и взяться за какое-нибудь испытанное, простое дело. Вдохновляющий пример из США — не сумев устроиться работу, аутист открыл небольшое кофе, которое даёт ему теперь средства к существованию:

https://www.abc6.com/man-with-autism-starts-his-own-business-after-no-one-else-would-hire-him/

2. В английском языке есть термин «дэмэдж контрол», который можно грубо перевести как «контроль повреждений» или «борьба за живучесть корабля». Проиллюстрировать это можно анекдотом про человека, который нёс домой трёхлитровую банку пива. Сушёная вобла, которая лежала на банке с пивом, соскользнула и упала в лужу. Незадачливый отдыхающий какое-то время постоял в огорчении, а потом с размаху хряпнул об асфальт банку: «Вот и попили пивка!».

Бизнесмены в таких ситуациях занимаются «дэмэдж контролем». Столкнувшись с потерей воблы, бизнесмен попытался бы купить другую воблу, заменить воблу поджаренным хлебом или ещё как-нибудь спасти субботний вечер с минимальными потерями.

При разорении бизнеса предприниматель прикладывает большие усилия, чтобы выйти из неудачного дела если не в плюс, то хотя бы без долгов. Как правило, это удаётся. Допустим, разочаровавшись в эвакуаторном бизнесе, водитель может продать эвакуатор и вернуть тем самым часть вложенных денег.

3. Главная проблема социалистов заключается в том, что они не дружат со временем: не ценят усилия, затраченные другими в прошлом, и не видят смысла напрягаться, чтобы получить награду в будущем.

Справедливо это и для статистики вновь открывающихся бизнесов. Допустим, начинающий бизнесмен Настырников раз за разом пытается открыть то магазин зонтиков, то парикмахерскую, то ларёк с шавермой. Предположим, вложения составляют каждый раз два миллиона рублей, с которых господин Настырников надеется получать 70 тысяч рублей в месяц.

Допустим, первые три бизнеса господина Настырникова разоряются подчистую, нанеся ему убытки в размере шести миллионов рублей. Четвёртый бизнес «взлетает», и через пять лет вырастает вдвое, принося бизнесмену уже 150 тысяч рублей в месяц. Нехитрые подсчёты показывают, что за 10 лет бизнесмен более чем вдвое перекроет убытки от первоначальных неудач.

Фактор времени очень важен: основной доход в бизнесе приносят постоянные клиенты и долгоиграющие схемы. Так как неудачные бизнесы разоряются относительно быстро, и так как поначалу они имеют относительно маленькие масштабы, предприниматели могут позволить себе несколько падений на старте. Первая же успешная схема, которая отработает хотя бы 10 лет, с лихвой окупит все прошлые неудачи.

4. Служащие и чиновники очень не любят признавать неудачи: неудачи сильно вредят карьере. Поэтому вместо того, чтобы вовремя закрыть неудачный проект, они предпочтут заметать под ковёр дурные новости до тех пор, пока небольшая проблема не дорастёт до размеров катастрофы.

Также служащие и чиновники предпочитают не пробовать ничего нового и потенциально провального. Там, где бизнесмен кладёт на стол пачку денег и говорит «начинаем завтра», чиновник с аналогичными полномочиями собирает комиссию, чтобы надёжно похоронить идею.

По этим двум причинам капиталистическая экономика лучше распоряжается ресурсами, чем плановая экономика. Пока адепты плана запустят 3 проекта, один из которых закончится серьёзным провалом, капиталисты успеют запустить 300 проектов, из которых 100 окажутся успешными, а 200 не нанесут никому значимых убытков.

PS. Это семидесятая статья из серии «Размышления о ведении бизнеса в России». Другие статьи серии можно найти вот здесь:

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