 

Китайский лидер поздравил Лукашенко с победой на выборах

10.08.2020, 10:30, Новости дня

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах главы республики.

«От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под Вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства», – передает РИА «Новости» текст поздравлении со ссылкой на БелТА.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа.

Глава Центральной избирательной комиссии республики Лидия Ермошина сообщила, что по предварительным итогам Александр Лукашенко набирает на выборах президента Белоруссии 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 574 тыс. человек, или 9,9%, против всех – 6,02%.



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