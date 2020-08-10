МВД Белоруссии опровергло данные о погибшем в ходе беспорядков

10.08.2020, 10:30, Новости дня

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова опровергла сообщение об одном погибшем в ходе беспорядков в Минске 9 августа.

«Погибших нет», – цитирует ТАСС Чемоданову.

Ранее представитель правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович сообщил, что в результате беспорядков в Минске в ночь на понедельник погиб один человек, трое серьезно пострадали.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%. При этом сама Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.

По данным правозащитников, в ходе выборов президента 8 и 9 августа в Белоруссии были задержаны более 90 человек.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.