 

Ученые доказали сожжение Иерусалима Вавилоном при помощи магнитного поля

10.08.2020, 10:30, Разное

При помощи магнитного поля Земли израильским ученым удалось доказать, что Иерусалим в прошлом был сожжен Вавилонской империей. Новый метод исследования удастся применять в других археологических исследованиях в рамках изучения катастроф или намеренных разрушений.
В национальном парке «Город Давида» во время раскопок археологи обнаружили уничтоженное здание с обрушившимся верхним этажом, разбитую посуду, следы пожара и большое количество пепла. Согласно предварительной оценке постройку могли сжечь в 586 году до н.э., но чтобы установить более точную дату они измерили магнитное поле, закодированное в артефактах, и магнитное поле самой Земли в предполагаемый момент пожара.

Оказалось, что температура внутри здания во время пожара достигала 500 °C, из-за чего произошло обрушение пола. Кроме того, результаты косвенно подтверждают, что пожар произошел в тот момент, когда Вавилонская империя разрушала Иерусалим. Стоит отметить, что израильтяне ежегодно 29 и 30 июля (Девятое Ава) постятся в память о разрушении Первого и Второго храмов в Иерусалиме. Первый был уничтожен Вавилоном, Второй — Древним Римом.



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