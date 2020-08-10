В Китае нашли гигантскую древнюю пирамиду

10.08.2020, 10:25, Разное

В Китае на севере провинции Шэньси археологи обнаружили ранее неизвестный науке древний город Симао. Город, окруженный мощными крепостными стенами, имел на своей территории огромную пирамиду, возведенную во времена строительства египетских пирамид, пишет National Geographic. Археологи не смогли выяснить название данного города, поэтому дали ему название исходя из того места, где он был обнаружен.

Ранее считалось, что руины Симао были частью Великой китайской стены, однако последние исследования развеяли данное предположение. Раскопки археологов показали, что это был отдельно стоящий город, имеющий мощные крепостные стены.

Анализ показал, что древний город был возведен примерно 4300 лет назад, то есть за 2000 лет до начала строительства Великой китайской стены.

В центре города, окруженного массивными стенами, археологи обнаружили огромную пирамиду высотой 70 метров. Ученые считают, что пирамида была частью оборонительной системы города. Она имела несколько ярусов, где верхний ярус был, скорее всего, предназначен для элиты и пользовались им только во времена войн.

Ни в одном письменном источнике или устных легендах нет ни малейшего упоминания о данном городе. Ученые до сих пор не могут понять, как люди эпохи неолита смогли воздвигнуть такую гигантскую конструкцию, и какими технологиями они обладали.