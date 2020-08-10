 

Лукашенко сделал первое заявление после выборов

10.08.2020, 10:23, Разное

Белорусский лидер буквально испарился после того, как проголосовал на президентских выборах. Люди уже было начали переживать за любимого политика. Ходили слухи, что Лукашенко улетел в Турцию, но все это оказалось домыслами. Батька остался в стране и работает в соответствии с графиком.

Наутро после жесткого разгона протестующих в Минске президент решил высказаться. Он сделал заявление во время визита на предприятие Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Лукашенко сказал, что в его стране может проводиться только одна политика – та, центром которой будут люди.

Напомним, что в ЦИК Белоруссии уже озвучили предварительные итоги президентских выборов. Действующий глава государства Александр Лукашенко с большим отрывом обошел всех остальных кандидатов. По заявлениям чиновников, Батьку поддерживает около 80% населения.

Из оппозиционных кандидатов самый заметный результат у Светланы Тихановской, вокруг которой объединились штабы политиков Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. ЦИК подсчитал, что за нее отдали голоса 9,9% населения.

Радикально настроенных белорусов предварительные итоги не удовлетворили. Они всю ночь устраивали акции протеста в Минске и других городах страны. Утихомирить их смогли только резиновые пули и светошумовые гранаты.



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