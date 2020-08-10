Компания Oppo официально представила смартфон Reno4 Pro

10.08.2020, 10:17, Разное

Новый смартфон официально представила на рынке китайская компания Oppo. Reno4 Pro станет последним в серии, стоимость аппарата составит порядка 900 долларов США.

6,5-дюймовый 3D-дисплей E3 Super AMOLED изогнут по краях и имеет разрешение FHD+. Частота его обновления составляет 90 герц, тогда как частота дискретизации сенсора равна 180Hz. Сканер отпечатков пальцев для безопасной идентификации производитель встроил в экран Oppo Reno4 Pro.

Работает смартфон на базе фирменного чипсета Qualcomm Snapdragon 720G, который для повышения многозадачности дополнен 8-гигабайтным модулем оперативной памяти. При этом флэш-накопитель основной встроенной памяти для хранения разного рода контента равен 256 гигабайтам.

Батарея аппарата емкостью в 4 тысячи мАч поддерживает 65-ваттную зарядку SuperVOOC 2.0, благодаря которой полные 100% аккумулятор набирает менее, чем за 40 минут.

Есть в устройстве разъем USB-C, а также квадрокамера на задней панели. Ее разрешение составляет 48, 8 мегапикселей, которые дополнены двумя 2-мегапиксельными объективами. Качество съемки фото и видео обеспечивается наличием фирменного датчика IMX586 от Sony, сверхшироким, макро- и монообъективами. Такой комплект позволяет снимать с ночной вспышкой в портретном режиме, а также использовать цветное портретное фото AI и режим Ultra Clear для фотографий формата 108MP. Для создания ярких селфи пользователю доступна 32-мегапиксельная камера Sony IMX616. Дизайн Oppo Reno4 Pro выполнен в двух цветах, Silky White и Starry Night, купить устройство можно уже сейчас. Ценник аппарата примерно равен 900 долларам.