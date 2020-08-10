Ученые обнаружили отравленные стрелы возрастом 72 тысячи лет

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10.08.2020, 10:17, Разное

Ученые выяснили, что впервые человечество начало использовать наконечники стрел с отравляющим веществом 72 тысячи лет тому назад. К такому выводу пришли специалисты после проведения исследования.
Эксперты проанализировали выборку и 445 наконечников стрел. Они датированы средними и поздними фазами каменного века. В ходе научной работы удалось узнать, что племена, проживающие в Южной Африке, использовали отравленные костяные наконечники 72 тысячи лет тому назад.

Ранее исследователи брали в расчет исключительно каменные наконечники. В ходе нового исследования обнаружилось, что в трех из шести костяных были обнаружены свойства использования отравляющего материала. Метод, используемый специалистами, позволяет определить потенциал орудия.

За основу был взят наконечник, обнаруженный на территории ЮАР в устье реки Класис. Его возраст составляет более 60 тысяч лет. Наряду с микротрещинами на объекте найдена черная область. На последнюю и было нанесено отравляющее вещество.



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