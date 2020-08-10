На митинге в Минске погиб один человек, десятки пострадали

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10.08.2020, 9:11, Новости дня

Во время протестов в Минске в ночь на 10 августа погиб один митингующий. Об этом сообщил правозащитный центр “Весна” 10 августа.

“Молодой человек получил несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму в результате наезда на него спецтехники на проспекте Победителей. Прибывшие на место медики скорой помощи не смогли его спасти”, – говорится в сообщении.

По данным центра, в больницах Минска находится несколько десятков пострадавших. 

“Известно, что два отделения военного госпиталя заняты ранеными. Пострадавшие также находятся в больнице скорой помощи и 6-й больнице Минска”, – заявили в пресс-службе.

Как заявил в комментарии российскому агентству ТАСС представитель “Весны” Валентин Стефанович, трое пострадавших – в тяжелом состоянии.

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Всего баллотировалось пять кандидатов. По данным центризбиркома страны на 9.00 10 августа, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовало 80,2% избирателей, за жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую – 9,9%, за экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую – 1,68%, за лидера партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергея Череченя – 1,13%, за сопредседателя объединения “Говори правду” Андрея Дмитриева 1,04%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков силовики начали задерживать людей. В Минске в драку с ними вступили протестующие. На улицах граждане требуовали: “Лукашенко, уходи!”

Тихановская, которую называли главной соперницей Лукашенко, говорила, что не будет принимать участия в акциях протеста.

Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась. По данным правозащитников “Весны”, известны фамилии более 140 задержанных по всей стране, но их может быть намного больше.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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