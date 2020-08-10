 

Айза Анохина после второго развода задумалась об ипотеке

10.08.2020, 10:09, Разное

Ведущая и блогер Айза Анохина после второго по счету развода задумалась об ипотеке. Об этом знаменитость пояснил своим подписчикам в социальной сети Instagram.
Несколько месяцев назад Айза Анохина развелась со вторым мужем Дмитрием Анохиным, с которым вела общий бизнес. Несмотря на то, что у блогера есть собственная квартира, она задумалась о покупке нового объекта недвижимости. В очередном посте знаменитость поблагодарила людей, кто умеет не только говорить, но и делать. Только так жизнь наполняется смыслом.

Также Анохина затронула тему чиновников. Она уважает тех государственных служащих, которые делают полезные вещи для населения. В частности, блогер отметила снижение ставки на ипотечные кредиты, которая в скором времени будет на уровне 6,5% вместо 12-15%. Эта тема очень интересна ведущей, поскольку она задумалась над покупкой жилья. Сейчас она собирает всю информацию по этому поводу.

После развода с Дмитрием Анохиным знаменитость планирует вернуть себе фамилию Долматова. Ее она получила, вступив в брак с рэпером Гуфом. От него ведущая родила сына Сами. Во втором браке с бизнесменом Дмитрием Анохиным появился на свет еще один наследник, которого назвали Элвис. Сейчас блогер состоит в отношениях с певцом Олегом Майами.



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