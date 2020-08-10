Дегтярев поручил отремонтировать дорогу Новый Ургал – Чегдомын

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10.08.2020, 10:08, Новости дня

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на совещании в правительстве региона обсудил ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и поручил начать ремонт дороги Новый Ургал – Чегдомын до конца года.

Как доложил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Максим Прохоров, завершены работы на 45 объектах. Объем укладки асфальтобетона и других типов покрытий на сегодняшний день составляет 57%, выполнение идет без отставания от сроков, установленных контрактами, информирует сайт правительства Хабаровского края.

«В 2020 году запланирован ремонт 101 объекта дорожного хозяйства, общей протяженностью более 150 км. На эти цели будет израсходовано около 3 млрд 200 млн рублей. Сейчас подрядчики задействованы на 34 участках, на 22 – работы начнутся в ближайшее время. Хабаровский край – единственный регион-участник национального проекта на Дальнем Востоке, где в полном объеме освоены предельные объемы финансирования за январь – июль 2020 года. Поэтому федеральный центр выделил нам ещё 565 миллионов рублей, на которые дополнительно приведут в порядок  более 21 км автодорог в Ванинском, Советско-Гаванском, а также районе им Лазо» – рассказал Прохоров.

Он также сообщил, что в регионе планируется наращивать объемы заключения договоров на принципах контракта жизненного цикла. Это соглашение на комплекс работ от проектирования объекта до его изготовления и последующего обслуживания. В следующем году министерство намерено выйти на показатель в 50-55% от числа всех заключенных договоров по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Применение контрактов жизненного цикла в дорожной отрасли – правильное и своевременное решение. Это оградит регион от недобросовестных подрядчиков, а также от необходимости переделывать дороги за счет края. Также минтрансу поручаю представить мне перечень подрядчиков, которые выполнили работы некачественно, а потом «испарились». У них в любом случае есть учредители, бенефициары. Эти материалы передадим в правоохранительные органы», – отметил Дегтярев.

Также врио губернатора  поручил уже в этом году начать ремонтные работы на  краевой дороге Новый Ургал – Чегдомын.

«Мы только что посетили Верхнебуреинский район. Жители  ждут нормальной дороги на протяжении многих лет. Даю поручение министерству транспорта совместно с министерством финансов подготовить соответствующие предложения. Люди должны видеть, что власти о них не забывают и выполняют свои обещания», – подчеркнул Дегтярев.

Ранее Дегтярев сообщил, что планирует вовлечь регион в большее количество государственных программ, по которым может быть выделено финансирование.



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