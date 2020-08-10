 

США захотели ввести пошлины на российские удобрения

10.08.2020, 10:08, Новости дня

Поставки российских фосфорных удобрений наносят ущерб американской экономике, такой вывод сделала комиссия по международной торговле Соединенных Штатов.

Расследование началось по заявлению американской компании Mosaic, имеющей большой вес на мировом рынке фосфатов. В 2018 году она не выдержала конкуренции, и во Флориде закрылся один из ее заводов по производству фосфорных удобрений, передает «Коммерсант». 

При этом на рынке США активно работает российская компания. В Mosaic утверждают, что производитель из РФ имеет преимущество на американском рынке, так как получает субсидии от государства.

Комиссия объявила, что у них есть «весомые свидетельства того, что экономике Соединенных Штатов нанесен материальный урон» поставками фосфорных удобрений из России. К середине сентября она обещает принять предварительное решение относительно компенсирующих пошлин на этот товар.

Крупнейшими российскими поставщиками фосфорных удобрений в США являются «Фосагро» и «Еврохим». 

Газета ВЗГЛЯД указывала, что у агропромышленных холдингов, производителей удобрений есть серьезные шансы оказаться под санкциями США.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Китай отправил миссию на Марс

04.07 / Польский политолог – только благодаря США Польша получит защиту в военной сфере и инвестиции

25.06 / Прокуратура арестовала 18 судов, которые заходили в порты оккупированного Крыма

19.07 / Известный футбольный тренер и двое детей погибли в ДТП в Закарпатской области

30.07 / Ученые рассказали, как по состоянию десен определить риск развития слабоумия

21.07 / В Черном море начались учения «Морской бриз»

23.07 / «Преступная группировка» — экс-соратник Порошенко рассказал, как лидеры майдана пришли к власти

03.08 / ФСБ опровергла связь дела Сафронова с журналистской деятельностью

05.07 / Грузия пригласила российских экспертов убедиться в безопасности лаборатории Лугара

21.07 / Россия и Иран условились продлить истекающий договор о сотрудничестве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска