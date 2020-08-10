 

Mitsubishi в РФ подняла цены на пикап и кроссовер

10.08.2020, 10:06, Новости дня

Японская компания Mitsubishi увеличила стоимость полноприводной версии пикапа Mitsubishi L200 и популярного кроссовера ASX.

Во всех версиях данные автомобили стали дороже на 10-60 тысяч рублей. Вместе с тем в бюджетном исполнении стоимость пикапа теперь составила в РФ 2,2 млн рублей, а в топовой комплектации ценник достиг 2,81 млн рублей. Более того, здесь под капотом задействовали 2,5-литровый дизельный мотор до 181 л.с. мощности.

Что касается нового паркетника Mitsubishi ASX, то его стоимость теперь составляет от 1,49 до 1,93 млн рублей в разных версиях. Под капотом применили два варианта моторов на 1,6 и 2,0 литра с мощностью от 117 до 150 л.с. Примечательно, удорожание японского пикапа уже констатировали в прошлом месяце, когда ценник стал выше на 20 тысяч рублей.



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