Новый Audi A3 получит длиннобазную версию в Китае

10.08.2020, 10:06, Новости дня

В Сети опубликовали фотографии новой версии Audi A3 с удлиненной базой для рынка Китая.

Покупатели смогут выбрать модель с единственным экземпляром мотора. В частности, фотошпионы обнаружили прототип во время тестовых испытаний, которые сопровождались без логотипа марки, а также без защитной пленки. Выпуск данной модели будет осуществляться в Китае, что отразится на стоимости. Также покупатели смогут выбрать модель в кузове Sportback.

Известно, что новинка отличается агрессивной внешностью, выраженной головной оптикой, ходовыми огнями, решеткой радиатора, а также задними фонарями со светодиодами. В салоне предусмотрели увеличенный мультимедийный экран и цифровую приборную панель. Технические параметры новинки пока удерживаются в тайне до премьеры.