 

МИД Польши выразил обеспокоенность применением силы к участникам протестов в Минске

10.08.2020, 9:53, Новости дня

МИД Польши обеспокоен жесткой реакцией правоохранителей на протесты в Белоруссии и применением силы к мирно протестующим.

«На фоне продолжающихся в Белоруссии событий МИД Польши выражает глубокую обеспокоенность жестоким усмирением послевыборных манифестаций», – приводит РИА «Новости» заявление МИД.

В польском ведомстве отметили, что жесткая реакция правоохранителей, применение силы против мирно протестующих и произвольные аресты неприемлемы. 

«Мы призываем власти Белоруссии прекратить действия по обострению ситуации и начать уважать основные права человека», – заявили в МИД.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%. При этом сама Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.

По данным правозащитников, в ходе выборов президента 8 и 9 августа в Белоруссии были задержаны более 90 человек.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Антитеррористический центр СНГ заявил об использовании коронавируса боевиками

25.06 / Розничная цена на золото в Японии установила новый рекорд

03.08 / Назван диагноз захватившего заложников в банке Киева

05.08 / Лоббисты «Северного потока – 2» активизировались в Вашингтоне

02.08 / Кто первым получит вакцину от коронавируса?

01.07 / Порошенко обратился к Зеленскому на заседании суда

17.07 / Рособрнадзор отреагировал на заявления о сложных заданиях ЕГЭ по химии

28.06 / ВМФ России получит атомную подлодку “Казань” в декабре 2020 года

29.06 / Боня после высказывания об «алкоголиках и нищебродах» получила МРОТ

24.07 / Банк РФ снизил ключевую ставку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска