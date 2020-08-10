Врачи назвали привычку, которая отнимает десять лет жизни у человека

10.08.2020, 9:53, Разное

Врачи, работающие на базе Австралийского центра здоровья, рассказали, какая привычка способна отнять десять лет жизни у человека. Результаты проведенного исследования показали, что человек раньше умирает в результате частого табакокурения.

В рамках научной работы исследователи проанализировали данные более 150 тысяч человек. Они выяснили, что каждая выкуренная сигарета на минимум 30% увеличивает риск развития тяжелых заболеваний. Длительное табакокурение может привести к эмфиземе, раку легких и атеросклерозу.

Увеличивается риск развития респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. Как правило, заядлые курильщики умирают на десять лет раньше, чем те, кто не страдает данной пагубной привычкой.