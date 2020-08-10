 

Среди задержанных в Белоруссии ищут россиян

10.08.2020, 9:43, Разное

Российское дипломатическое представительство в Белоруссии выясняет, не было ли среди задержанных в ночь на 10 августа протестующих наших граждан, передает RT. В посольстве отметили, что официальных уведомлений белорусская сторона не направляла.

Известно о десятках задержанных после масштабных акций протеста и беспорядков в Белоруссии. Люди вышли на улицы после оглашения предварительных результатов голосования. Сообщается, что с большим отрывом на выборах президента победу одержал Александр Лукашенко.



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