В Японии ученые оживили древние бактерии

10.08.2020, 9:30, Разное

Японские и американские исследователи оживили древние бактерии возрастом более 100 млн лет. Результаты своих исследований они опубликовали в журнале Nature Communications, там сообщается, что микроорганизмы не только вышли из спячки, но и стали активно размножаться.

Образцы океанического дна с бактериями исследователи получили в свое распоряжение еще в 2010 году, когда в толщу воды был погружен глубоководный бур. Данный регион отличается тем, что здесь практически отсутствует крупная форма жизни, поскольку течение здесь замкнутое и оно не взаимодействует с водными массами из-за разницы температур и давления.

По этой же причине накапливание донных отложений происходит в очень медленном темпе: по полтора метра в течение миллиона лет. Поэтому пробурив дно на сто метров специалистам удалось добыть образцы породы возрастом от 4,3 до 101,5 млн лет. Но поразило ученых то, что в них находились бактерии в спячке.

Микроорганизмы были помещены в питательную среду и получили доступ к кислороду. За 68 дней их количество увеличилось в 10 000 раз, отметил микробиолог Юки Мороно. При этом специалисты уверены, что эти бактерии не смогут нанести вред экологии или стать причиной возникновения опасной инфекции.