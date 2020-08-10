Названы первые признаки развития рака
10.08.2020, 9:30, Разное
Медики рассказали о ранних признаках развития рака. Это заболевание считается одним из частых причин смерти в мире. Чем раньше распознать наличие опухоли, тем больше шансов на положительный исход лечения.
Лучшим способом борьбы с раком является его выявление на первоначальной стадии. Тогда еще есть шансы остановить разрастание новообразования. Злокачественные опухоли поражают многие органы. Сначала их развитие происходит незаметно, а когда осуществляется переход в более позднюю стадию, они перестают поддаваться лечению.
Американские онкологи рекомендуют обращать внимание на состояние кожи. Ее потемнение, зуд, эритема, желтый оттенок свидетельствуют о ранней стадии онкологии. Кроме того, о проблемах говорит стремительный рост волос.
Еще одним характерным симптомом рака является стремительная потеря веса. Если масса тела снизилась на пять килограммов без диет и физических упражнений, то стоит пройти обследование в больнице.
Наличие рака характеризуется повышенной утомляемостью и частыми лихорадками. При появлении негативных симптомов лучше сразу же обратиться к врачу и не заниматься самолечением.
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