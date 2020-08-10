Оксана Самойлова пожаловалась на усталость от отдыха в отеле “Все включено”

10.08.2020, 9:30, Разное

Оксана Самойлова с супругом Джиганом и детьми уже неделю на отдыхе в элитном отеле турецкого курорта Белек. Она рассказала, как проходит отпуск с четырьмя детьми.

Оксана Самойлова воспользовалась возможностью отправиться с семьей отдыхать в Турцию, пока границы открыты. Обратно они не спешат, но волнуются, что их могут не пустить в Россию. Но блогер все равно получает наслаждение от курортной жизни и даже успевает рассказывать о путешествии с детьми.

На своей странице в Instagram Оксана Самойлова написала о том, что ей очень тяжело с четырьмя детьми. На фото она сидит в белом халате с бокалом в руке и заявляет, что в нем не вино, а яблочный сок, а сзади купаются ее дети. Также блогер сообщила, что стерла ноги от купания в бассейне с волнами, у нее появились синяки от горок и качелей, спать им с супругом некогда, так как дети составили расписание вечеринок и заставляют туда ходить. Также пожаловалась, что ее волосы – «гнездо из песка и соленой воды», хотя на снимке видно аккуратный пучок на голове и только два локона упали на плечи.

Подписчиков пост возмутил, так как Оксана Самойлова отдыхает в отеле с отметкой «Все включено». Они написали, что в таком замечательном месте нельзя жаловаться, там остается только уделять внимание детям. Многие отметили, что никогда в жизни не смогут позволить себе такой отдых, поэтому бизнес-вумен остается только получать удовольствие.