62-летний Валерий Сюткин показал новорожденного сына

10.08.2020, 9:23, Разное

Еще в январе Валерий Сюткин откровенничал в интервью о ребенке. “Я желаю себе ребенка в этом году. Когда мы познакомились с супругой, тоже очень хотели детей. И в год Крысы нам улыбнулась удача – родилась наша Виола”, – говорил артист.

Тогда мало кто обратил внимание на слова Сюткина. К тому же его супруга демонстрировала великолепную фигуру. Затем наступила пандемия коронавируса, ввели режим самоизоляции. Многие знаменитости, как отечественные, так и зарубежные, стали жаловаться на малоподвижный образ жизни и лишний вес.

Вероятно, поэтому никто не заметил, что 45-летняя супруга Сюткина стала носить свободные наряды, не сковывающие движений и не акцентирующие внимание на изгибах фигуры. Новость о том, что Виола родила Валерию сына, стала сенсацией.

Счастливый отец обнародовал несколько кадров, на которых запечатлена ожидающая ребенка супруга, а также снимок из палаты. Сюткин сфотографировался рядом с новорожденным, однако лицо крохи предпочел скрыть за смайликом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Сюткин Валерий (@syutkin_valeriy) 9 Авг 2020 в 11:39 PDT

“Второй счастливый день в моей жизни! Добро пожаловать в этот мир, наш сынок!” – не сдержала эмоций Виола. Она тоже опубликовала несколько фотографий, но малыша предпочла не показывать. Сюткиных поздравили поклонники и представители отечественного шоу-бизнеса: Ефим Шифрин, Владимир Кузьмин, Михаил Грушевский, Валерия, Ирина Салтыкова, Николай Носков, Игорь Николаев и многие другие.

Впрочем, нашлись и те, кто усомнился в реальности беременности Виолы. Некоторые решили, что на самом деле Сюткиным родила суррогатная мать, а фото с животом – постановочные. Валерий утверждал, что они с женой против подобных манипуляций.

Напомним, что у артиста трое детей от трех браков. Старшая дочь работает в иностранной фирме и уже родила певцу внучку. Сын трудится в туристическом бизнесе. Со всеми своими детьми Сюткин в прекрасных отношениях.