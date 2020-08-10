 

Ростовский «Президент-отель» объявил о срочном наборе дополнительного персонала

10.08.2020, 9:20, Разное

Гостиница «Президент-отель» в Ростове-на-Дону разместила на сайтах по поиску работы свыше 20 новых вакансий – прежде всего требуется высококвалифицированный обслуживающий персонал, имеющий опыт работы с VIP-персонами. Менеджеры указали, что новые работники требуются срочно, рассматриваются в том числе иногородние.

СМИ указывают, что «Президент-отель» готов доплачивать беспрецедентные суммы за срочность. Тем горничным, поварам и другим новым сотрудникам, которые пройдут собеседование и согласятся переехать в Ростов в течение ближайшей недели, предоставят номера в гостинице или снимут премиальное жильё, а также после первой недели работы выплатят в качестве премии по два оклада.

В администрации гостиницы не стали объяснять, с чем связан экстренный набор персонала, но гарантировали, что рассмотрят все заявки и окажут максимальное содействие достойным соискателям.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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