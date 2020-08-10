 

Новое обновление для Windows 10 удаляет одну из полезных функций

10.08.2020, 9:09, Разное

Компания Microsoft выпустила очередное обновление своей фирменной операционной системы. Однако новый апдейт Windows 10, как оказалось, удалил одну из полезных функций, поиск драйверов в Сети.
Пакет сборки 19041. 423 для десятой версии Windows лишил владельцев компьютеров на данной операционной системе функции поиска драйверов в интернете. Ранее такая функция предоставлялась в Device Manager системы.

Новый патч изменил работу диспетчера устройств, кроме ручного режима поиска и автопоиска ранее можно было искать драйвера на сетевых ресурсах. Поддерживаемая функция касалась как фирменных сайтов американской корпорации, так и других. В новом решении поиск в интернете стал возможным только при наличии загруженных ранее пользователем необходимых программ на свой персональный компьютер. Сам же диспетчер устройств подключаться к Сети автоматически уже не сможет.

Стоит отметить, что данное изменение не было заранее анонсировано разработчиками и стало полной неожиданностью для клиентов компании. Как сообщают блогеры, публикующие заметки на тему технологий, это может быть и не запланированная инновация, а всего лишь ошибка. Тем не менее, специалисты рекомендуют при необходимости установки драйверов использовать пункт настроек.



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