Фельдшер Дмитриева назвала главное отличие коронавируса от ОРВИ
10.08.2020, 9:09, Разное
Фельдшер Анна Дмитриева из Иркутской области назвала самое главное отличие коронавируса от ОРВИ. По ее словам, COVID-19 характеризует потеря обоняния.
Анна Дмитриева работает в ФАП населенного пункта Пивовариха в Иркутской области. В период пандемии она выезжала на вызов к пациентам, у которых были симптомы ОРВИ. После совершения первичного осмотра медик связывалась с районной больницей, если имелось подозрение на коронавирус. Уже оттуда приезжали специалисты, чтобы взять мазки для проведения ПЦР-тестов. В случае ухудшения состояния здоровья пациентов их госпитализировали.
Наблюдения фельдшера показали, все заболевшие COVID-19 жаловались на потерю обоняния. В 100% случаев они получили положительные тесты на коронавирус.
Напомним, что впервые о вспышке коронавирусной инфекции нового типа стало известно в декабре прошлого года. Она произошла в китайском городе Ухань. Из-за быстрого распространения заболевания по миру ВОЗ объявила пандемию. По данным международной организации, всего на планете заразились 19,8 миллионов человек. На сегодняшний день уже выздоровели 12,1 миллиона пациентов, 730 тысяч скончались.
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