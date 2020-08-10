Наблюдатель МПА СНГ заявил о провокационном характере протестов в Минске

10.08.2020, 9:08, Новости дня

Протесты по итогам выборов президента в Белоруссии носили явно провокационный характер и не свидетельствовали о недостоверности итогов голосования, сообщил координатор группы наблюдателей от МПА СНГ, сенатор Олег Мельниченко.

«Выступления носили явно провокационный характер и никак не говорят о недостоверности», – сказал он, передает РИА «Новости».

По его словам, наблюдатели не испытали проблем с перемещением или связью из-за ночных протестов. «Сложностей не было. Власти республики сработали очень оперативно и аккуратно. Попытка Майдана не удалась», – сказал он.

Мельниченко также считает, что протесты могли быть частью подготовленного третьей стороной сценария силового развития.

Наблюдатель считает, что выборы президента в Белоруссии прошли организованно и ни соответствовали законодательству страны.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%. При этом сама Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.

По данным правозащитников, в ходе выборов президента 8 и 9 августа в Белоруссии были задержаны более 90 человек.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.