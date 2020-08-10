 

Президент Португалии опроверг помощь Хуану Карлосу I с переездом

10.08.2020, 9:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПрезидент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза отрицает, что помогает экс-главе испанского государства Хуану Карлосу I в поиске жилья в республике.

Некоторые СМИ высказывали предположения, что почетный король Испании (именно такой титул носит Хуан Карлос I после отречения от престола в 2014 году) может планировать переехать в португальский муниципалитет Кашкайш, где провел часть своего детства.

«Я ничего не знаю, и мне не нужно знать ничего, кроме того, что пишут в прессе», – передает ТАСС слова Ребелу ди Соузы со ссылкой на агентство ЭФЭ.

«Президент республики не должен вмешиваться [в подобные вопросы], потому что любое вмешательство вызовет проблемы в отношениях с королем Испании Филиппом VI, с которым я поддерживаю очень крепкую и теплую дружбу», – добавил он.

3 августа Хуан Карлос I объявил о решении покинуть Испанию.

В начале июня прокуратура Верховного суда Испании открыла расследование в отношении Хуана Карлоса в связи с заключением контрактов на строительство высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии между Меккой и Мединой. Следствие пытается установить факты дачи взяток со стороны окружения саудовского короля Хуану Карлосу.

82-летний Хуан Карлос I являлся главой государства с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. В марте Филипп VI принял решение лишить отца средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства. 

Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему испанский король вынужден бежать из своей страны.



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