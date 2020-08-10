 

В Украине на выходных снизился суточный прирост заболевших COVID-19, в прошедшие сутки выявили чуть больше 1000 новых случаев

10.08.2020, 9:05, Новости дня

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1008 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Таким образом, второй день подряд снижается суточный прирост заболевших – накануне было подтверждено 1199 случаев инфицирования.

Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 81 957. Умерло 1 922 пациентов с коронавирусом (25 – за последние сутки), выздоровело 44 359 человека (+387). Продолжают болеть 35 676 украинцев.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

Винницкая область – 2985;
Волынская область – 4327;
Днепропетровская область – 1571;
Донецкая область – 976;
Житомирская область – 2154;
Закарпатская область – 5809;
Запорожская область – 953;
Ивано-Франковская область – 5797;
Киев – 9564;
Киевская область – 4197;
Кировоградская область – 724;
Луганская область – 155;
Львовская область – 10 981;
Николаевская область – 716;
Одесская область – 4230;
Полтавская область – 497;
Ровенская область – 6923;
Сумская область – 699;
Тернопольская область – 3324;
Харьковская область – 4901;
Херсонская область – 269;
Хмельницкая область – 1368;
Черкасская область – 1036;
Черновицкая область – 6777;
Черниговская область – 1024.

Наибольшее число заболевших за сутки выявлено во Львовской (130), Ивано-Франковской (121) и Харьковской (117) областях. Меньше всего – в Донецкой области (один случай). 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 10 августа коронавирусом в мире заразилось 19 792 519 человек. Жертвами COVID-19 стало 730 089 человек, выздоровело 12 060 877 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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