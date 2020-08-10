В Украине на выходных снизился суточный прирост заболевших COVID-19, в прошедшие сутки выявили чуть больше 1000 новых случаев

10.08.2020, 9:05, Новости дня

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1008 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Таким образом, второй день подряд снижается суточный прирост заболевших – накануне было подтверждено 1199 случаев инфицирования.

Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 81 957. Умерло 1 922 пациентов с коронавирусом (25 – за последние сутки), выздоровело 44 359 человека (+387). Продолжают болеть 35 676 украинцев.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

Винницкая область – 2985;

Волынская область – 4327;

Днепропетровская область – 1571;

Донецкая область – 976;

Житомирская область – 2154;

Закарпатская область – 5809;

Запорожская область – 953;

Ивано-Франковская область – 5797;

Киев – 9564;

Киевская область – 4197;

Кировоградская область – 724;

Луганская область – 155;

Львовская область – 10 981;

Николаевская область – 716;

Одесская область – 4230;

Полтавская область – 497;

Ровенская область – 6923;

Сумская область – 699;

Тернопольская область – 3324;

Харьковская область – 4901;

Херсонская область – 269;

Хмельницкая область – 1368;

Черкасская область – 1036;

Черновицкая область – 6777;

Черниговская область – 1024.

Наибольшее число заболевших за сутки выявлено во Львовской (130), Ивано-Франковской (121) и Харьковской (117) областях. Меньше всего – в Донецкой области (один случай).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 10 августа коронавирусом в мире заразилось 19 792 519 человек. Жертвами COVID-19 стало 730 089 человек, выздоровело 12 060 877 человек.