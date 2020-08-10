 

Выборы в Беларуси. За Лукашенко проголосовали 80,2% граждан, за Тихановскую – 9,9%

10.08.2020, 9:05, Новости дня

По предварительным результатам, на выборах президента Беларуси больше всех голосов получил нынешний лидер государства Александр Лукашенко – за него проголосовали 4,6 млн человек, или 80,23% всех избирателей. Об этом на брифинге 10 августа сообщила глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За сопредседателя объединения “Говори правду” Андрея Дмитриева отдали свои голоса – 60,5 тыс. (1,04%), за экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую – 97,9 тыс. (1,68%), оппозиционного политика Светлану Тихановскую – 574 тыс. (9,90%), за лидера партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергея Череченя – 65 тыс. (1,13%).

Против всех проголосовали 6,02% избирателей.

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Согласно результатам экзит-полла, действующий президент Александр Лукашенко избран на очередной срок, за него проголосовали 79,7% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 6,8%. Всего баллотировалось пять кандидатов.

После закрытия избирательных участков силовики начали задерживать людей. В Минске в драку с ними вступили протестующие. На улицах граждане требуют: “Лукашенко, уходи!”

Тихановская говорила, что не будет принимать участия в акциях протеста.

По данным правозащитников, в ходе протестов были задержаны более 120 человек.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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