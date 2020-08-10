Роспотребнадзор предупредил об опасности шаурмы и котлет

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10.08.2020, 8:53, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинСалаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, шаурма и котлеты являются наиболее опасными продуктами для возникновения инфекции, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие. На поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в частности вирусных инфекций», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

С продуктами могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А и других болезней, пояснили в пресс-службе.

Причинами отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, чаще всего являются нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, нарушение правил личной гигиены сотрудниками предприятий общественного питания, уточнили в пресс-службе.

«Чтобы сохранить здоровье, рекомендуется салаты, изделия из рубленного мяса, студень, заливное готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Если вы все-таки приобретаете готовую пищу в магазине, обратите внимание на время изготовления продукта и срок его реализации», – пояснили в Роспотребнадзоре.

Напомним, в пятницу Роспотребнадзор предупредил об опасности черники и грибов.



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