 

Сотрудников ЦИК Белоруссии пришлось эвакуировать из Дома правительства

10.08.2020, 8:53, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинСотрудники Центризбиркома Белоруссии, занимавшиеся подсчетом голосов, были эвакуированы из Дома правительства в ночь на понедельник, сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

«Мы были эвакуированы из Дома правительства около часа ночи», – сказала она, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, явка составила 84,23%. Действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. При этом сама Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.

По данным правозащитников, в ходе выборов президента 8 и 9 августа в Белоруссии были задержаны более 90 человек.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН.  К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.



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