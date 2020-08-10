 

Нефть подорожала на фоне мер Ирака по добыче

10.08.2020, 8:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинМировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут примерно на 1%, поскольку рынки обратили внимание на прогноз саудовской Saudi Aramco по спросу и оценили меры Ирака по снижению добычи, свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,06% – до 44,87 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI выросли в стоимости на 1,41% – до 41,8 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В выходные нефтегазовая Saudi Aramco опубликовала свой финансовый отчет. Нефтяной гигант, который на данный момент является вторым по капитализации в мире после Apple, сообщил о падении чистой прибыли в первом полугодии на 51% из-за низких цен на нефть и спроса. При этом компания увеличила дивиденды за второй квартал, отметив, что в настоящий момент наблюдает частичное восстановление рынка энергоносителей, так как страны по всему миру постепенно ослабляют ограничения и оживляют свою экономику.

Также рынки продолжают оценивать заявления Ирака, сделанные на прошлой неделе. Ирак 7 августа сообщил о намерении сокращать добычу нефти на 1,25 млн баррелей в сутки, что на 400 тыс. баррелей сверх квоты в рамках ОПЕК+. При этом в июне Ирак также был обязан сокращать добычу сверх квоты, но все-таки, по словам министра нефти страны, не выполнил свои обещания на 100%.



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