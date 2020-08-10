 

Дипломаты уточняют, есть ли россияне среди задержанных в Белоруссии

10.08.2020, 8:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПосольство РФ в Минске не получало официальных уведомлений о россиянах среди задержанных во время несанкционированных акций протеста в республике, сообщил пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалев.

«Пока уведомлений (о задержании россиян) не получали», – сказал пресс-секретарь, передает РИА «Новости».

Он добавил, что российские дипломаты занимаются уточнением данной информации, выяснением всех обстоятельств.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, предварительная явка составила 84,05%, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает во всех районах, на втором месте – Светлана Тихановская. Сама Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.

По данным правозащитников, в ходе выборов президента 8 и 9 августа в Белоруссии были задержаны 91 человек.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН.  К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились пострадавшие.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.

Президенты Польши и Литвы в совместном заявлении призвали власти Белоруссии воздержаться от насилия и соблюдать демократические стандарты. В Совете Федерации заявили о попытке устроить «Майдан-2» в Белоруссии.  



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Российский пилот раскритиковал перехват гражданского лайнера истребителем ВВС США

16.07 / В США началось расследование взлома аккаунтов миллиардеров и знаменитостей в Twitter

24.06 / Статью Путина о Второй мировой войне опубликовала одна из ведущих газет Мексики

09.07 / В РФ подтвердили 6,5 тыс. новых случаев коронавируса

29.07 / Трамп: если сведения о российских выплатах талибам подтвердятся, последует надлежащий ответ

10.07 / «Слишком гламурный» чиновник уволился после критики главы Казахстана

17.07 / Заммэра Томска по безопасности заключен под стражу

25.06 / Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить несовершеннолетних родственников Захарова

22.07 / Боевой робот «Маркер» получил высокоточное оружие

08.07 / Отдыхающие избили тюленя на пляже в Казахстане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска