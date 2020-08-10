 

Сын Рудковской и Плющенко пожаловался на изнурительные занятия на льду

10.08.2020, 8:30, Разное

Сын продюсера Яны Рудковской и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр Плющенко пожаловался на слишком изнурительные тренировки. Поклонники часто критикуют звездных родителей за то, что они лишают своего ребенка детства, вынуждая тяжело трудиться с ранних лет.
Ранее Яна Рудковская заявляла, что их сын уже самостоятельно зарабатывает до нескольких миллионов рублей, однако для этого ему приходится заниматься спортом, участвовать в рекламах и сниматься в кинопроектах. По мнению пользователей Сети, подобные действия могут пагубно отразиться на здоровье Александра Плющенко.

Недавно в Instagram появилось видео с тренировками отца и сына. Александр Плющенко старательно выполняет все требования Евгения Плющенко, но к концу тренировки он пожаловался, что для него это уже 4 лед и 5 смена позиций. Его подписчики отметили, что из-за изнурительных занятий он выглядит очень уставшим и неактивным.



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