СК Белоруссии возбудил дела по факту массовых беспорядков

10.08.2020, 8:16, Новости дня

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы, сообщил глава СК республики Иван Носкевич.

«Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью», – сказал Носкевич, передает РИА «Новости».

По его словам, «все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали».

Носкевич также заявил, что правонарушения сопровождались уничтожением имущества, сопротивлением представителям власти, при осмотрах правоохранителями зафиксировано использование в качестве орудий преступлений мусорных контейнеров, скамеек, палок, булыжников, осколков тротуарной плитки, стеклянных бутылок, а также легковоспламеняющихся жидкостей.

«В настоящее время более 100 следователей работают на местах происшествий», – добавил он.

Носкевич сообщил также, что «многие из подозреваемых и уже задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения». Изъяты записи камер видеонаблюдения. Установлены и продолжают устанавливаться лица, причастные к беспорядкам. Действиям их всех будет дана соответствующая правовая оценка, отметил глава СК.

Возбуждены уголовные дела по фактам организации массовых беспорядков и участия в них по различным частям статьи 293 УК Белоруссии. «Ответственность за данные действия соответственно – до восьми и 15 лет лишения свободы», – отметил Носкевич.

По его словам, заинтересованные в массовых беспорядках используют толпу как своеобразный инструмент достижения своих целей, учитывая психологию людей и направляя их стихийное поведение в нужное им русло. «Я прошу не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка. Правоохранительными органами будут приняты все возможные меры для защиты конституционного строя», – сказал он.

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