 

В МЧС РФ рассказали об оказанной жителям Бейрута помощи

10.08.2020, 8:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинРоссийские врачи оказали медицинскую помощь 268 людям, пострадавшим от взрыва в Бейруте, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Специалистами МЧС РФ оказана медицинская помощь в 268 случаях, в том числе 29 детям», – рассказали ТАСС в ведомстве.

Также сотрудники лаборатории Роспотребнадзора провели 248 тестов на коронавирус, а психологи МЧС РФ оказали помощь в 33 случаях.

Кроме того, спасатели МЧС РФ извлекли из-под завалов после взрыва тела восьми погибших. 

«Во время работы в зоне ЧС спасателями и кинологическими службами было обследовано 3 100 кв. метров территории, в том числе 6 800 кв. метров с помощью беспилотных летательных аппаратов. За время работы было обнаружено и извлечено 8 погибших», – сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что РФ направила в Ливан борт МЧС: SSJ-100 доставил в Бейрут оперативную группу из 10 человек, а также 19 специалистов отряда «Центроспас» и двух психологов МЧС для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту.

Кроме того, МЧС России развернуло мобильный госпиталь в Бейруте, он круглосуточно принимает тяжело раненых.

Напомним, во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. 



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