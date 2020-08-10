Иммунолог предупредил о более тяжелом течении коронавируса осенью

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10.08.2020, 8:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинОсенью не исключено более тяжелое течение коронавируса, поскольку ситуацию могут осложнить другие сезонные заболевания, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.

«Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы», – заявил он «Известиям».

Тотолян отметил, что ученые на данный момент не могут однозначно ответить на вопрос, как будут сочетаться сезонные инфекции с коронавирусом.

«Пока мы не готовы дать научно обоснованный ответ, как будут сочетаться сезонные инфекции с COVID-19 – утяжелят ли их течение или, наоборот, антитела к обычному коронавирусу дадут перекрестную защиту», – отметил он.

Также он отметил, что те, кто соблюдает «жесткую самоизоляцию», не смогут сидеть дома вечно. По словам Тотоляна, пока неизвестно, как они перенесут заболевание.

Вероятно, они заболеют тяжелее, чем пациенты, которые встретились с заболеванием раньше.

При этом Тотолян исключил необходимость введения строгого режима самоизоляции в масштабах всей страны. 

Ранее сообщалось, что российская вакцина против нового коронавируса, как ожидается, будет зарегистрирована в течение 10 дней.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к 2021 году РФ сможет обеспечить выпуск нескольких миллионов доз вакцины собственной разработки против нового коронавируса.



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