 

Китай выразил протест Великобритании, США и Канаде из-за Гонконга

10.08.2020, 8:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПекин счел вмешательством во внутренние дела страны совместное заявление глав МИД США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии о том, что Китай подрывает автономию Гонконга.

«Министр иностранных дел Канады и других стран 9 августа опубликовали заявление, в котором вновь сделали безответственные заявления относительно Гонконга, грубо вмешиваясь во внутренние дела Китая. Китайская сторона выражает крайнее недовольство и решительным протест», – говорится в заявлении на сайте посольства Китая в Канаде, передает РИА «Новости».

В посольстве отметили, что администрация Гонконга приняла решение перенести парламентские выборы из-за сложной эпидемиологической ситуации, чтобы защищать здоровье и безопасность жителей, а закон о национальной безопасности устранил пробел в законодательстве Гонконга, он будет способствовать обеспечению долгосрочного мира и безопасности в районе.

«Гонконг является специальным административным районом Китая, вопросы Гонконга относятся исключительно ко внутренней политике Китая. Китайская сторона призывает соответствующие страны немедленного прекратить вмешательство во внутренние дела Китая, используя Гонконг», – добавили в китайской дипмисии.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео и главы МИД Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии распространили совместное заявление, в котором обвинили Китай в подрыве автономии Гонконга в связи с принятием закона о национальной безопасности, который, по их утверждениям, «размывает фундаментальные права и свободы народа Гонконга». Также пять стран осудили перенос парламентских выборов в автономии, что, по их словам, подрывает демократический процесс. Они призвали власти Гонконга восстановить допуск отстраненных кандидатов к голосованию и провести выборы как можно скорее.

Тем временем американские власти ввели санкции против бывших и действующих чиновников Гонконга, в том числе против главы администрации города Кэрри Лам. Пекин приказал США закрыть свое консульство в Чэнду, что стало последним шагом в ухудшении отношений между странами.

30 июня США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения. В тот же день председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.



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