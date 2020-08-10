 

Синоптики заявили о завершении купального сезона в европейской части России

10.08.2020, 8:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинКупальный сезон в центре Европейской РФ закончился, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Жары больше ждать не стоит. Понижение температуры, начиная со среды, будет в водоемах центра Европейской России. Можно считать, что купальный сезон завершился, потому что потом уже не будет такой солнечной энергии, которая прогрева бы водоемы», – передает РИА «Новости» слова Вильфанд.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром в столице будет 16 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 23 градусов. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется северный, северно-западный, силой 1 м/с.



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