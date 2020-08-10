 

В Беларуси в ходе протестов задержали более 120 человек

10.08.2020, 8:05, Новости дня

9 августа, в день основного голосования на выборах президента Беларуси, в результате протестов были задержаны более 120 человек. Об этом сообщает правозащитный центр “Весна”.

В Telegram-канале центра сообщается, что данные указаны по состоянию на 01.00 10 августа по киевскому времени.

Издание “Наша Ніва” в своем Telegram-канал пишет, что протесты начали стихать около 1.30.

Российское издание РБК отмечает, что волна массовых протестов пошла на спад к середине ночи. Стихли взрывы гранат и автомобильные гудки.

К 3.00 ситуация стабилизировалась.

“Радыё Свабода” сообщает, что общее количество протестующих оценить сложно, потому что они не были централизованы, разбросаны по разным местам Минска. Акции протеста проходили в разное время в разных городах.

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Согласно результатам экзит-полла, действующий президент Александр Лукашенко избран на очередной срок, за него проголосовали 79,7% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 6,8%. Всего баллотировалось пять кандидатов.

После закрытия избирательных участков силовики начали задерживать людей. В Минске в драку с ними вступили протестующие. На улицах граждане требуют: “Лукашенко, уходи!”

Тихановская говорила, что не будет принимать участия в акциях протеста.

ЦИК Беларуси планирует объявить результаты выборов 14 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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