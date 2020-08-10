 

За свою жизнь Шэрон Стоун трижды избегала смерти

10.08.2020, 7:30, Разное

Голливудской актрисе Шэрон Стоун трижды удалось избежать смерти. Знаменитость призналась, что ей перерезало шею, било молнией и поражал инсульт, но во всех случаях она поправлялась, хотя шансы на благоприятный исход были невысокими.
Впервые на грани смерти актриса оказалась в 14-летнем возрасте. Во время скачки на лошади натянутая бельевая веревка вонзилась ей в шею. Она фактически рассекла ее, и лишь 2 мм не хватило, чтобы перерезать яремную вену. Второй раз Шэрон Стоун ударила молния. Она в то время находилась в деревне в Мидвилле. Актриса наполняла утюг водой, а жидкость поступала в раковину из колодца, в который попала молния. Получив разряд, будущая артистка пролетела через всю кухню и ударилась о дверцу холодильника. В таком виде ее нашла мать и сразу отвезла в больницу.

В 2001 году Шэрон Стоун поразил инсульт. Почти девять дней она провела в коме, затем ей провели операцию, длившуюся семь часов. Медики вставили в голову актрисе 22 спирали из платины, они должны были остановить кровотечение и стабилизировать артерию. Шансы на выживание тогда составляли всего 1%. Но, даже избежав смерти, Шэрон Стоун в течение семи лет восстанавливала речь, слух и движения.



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