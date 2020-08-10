Колдун предсказал будущее – 3 из 7 предсказаний уже сбылись

10.08.2020, 7:27, Разное

Уроженец Украины, который еще в детстве вместе с семьей уехал в Англию, рассказал свою историю о том, как колдун-знахарь предсказал ему будущее. Колдун сделал предсказание о семи ключевых событий в его жизни и три из них уже сбылись.

На сайте Reddit пользователь с ником "MrFeature_1" рассказал удивительную историю о том, как начали сбываться предсказания, сделанные ему в юности колдуном из отдаленной деревушки:

"Я родом из Украины, но всю жизнь много путешествую. С 12 до 21 года я учился и жил в Англии, а сейчас живу в Бельгии. Моя мама знала одного колдуна, который в основном занимался диагностированием болезней, но мог также предсказывать ключевые события в жизни человека.

Моя мама очень беспокоилась о моем будущем, потому что передо мной было открыто так много возможностей, поэтому она повела меня к этому человеку. Я как раз готовился к выпускным экзаменам и согласился пойти, чтобы немного отвлечься.

Всего этот человек сделал мне 7 ключевых предсказаний. Сначала я расскажу о тех, которые уже сбылись, а потом о тех, которые пока еще не произошли. К слову, этот колдун живет в маленькой деревушке и никогда не выезжал за ее пределы. У него даже нет компьютера и интернета.

1. Я получу 82% на экзаменах

Он в точности угадал процент того, как я сдам экзамены. Я в целом хорошо учился, однако нормально готовиться начал лишь в последние месяцы.

Он положил мне руку на лоб и сказал, что мне не о чем беспокоиться, потому что я получу 82% и этого мне с лихвой хватит для поступления в университет, который я хочу. Это полностью сбылось и я поступил в университет.

2. У меня будут проблемы с печенью

Я рос очень здоровым ребенком и полупрофессионально занимался спортом. Я практически не употреблял спиртные напитки и ел лишь правильную еду, поэтому у меня было хорошее здоровье. Поэтому, когда он предсказал мне проблемы с печенью, мы тут же пошли на обследование в больницу и там внезапно выяснилось, что у меня печень увеличена и тверже, чем надо.

Врачи не смогли понять, чем было вызвано все это, но они могли это исправить. Они прописали мне специальную диету, которую я соблюдал два месяца. После этого печень вернулась в норму.

3. Я поеду на работу в Финляндию в 23 года и никак не раньше.

В декабре прошлого года у меня была командировка по работе в Эстонию, а также в Финляндию. И угадайте-ка, как получилось, я въехал в Финляндию буквально за день до того, как мне исполнилось 24 года.

Я не мог контролировать бронирование билетов или планирование этой деловой поездки, все это было устроено моим руководством, которое отправило меня туда. До того я никогда не был в Финляндии или в других северных странах.

4. В 28 лет под моим руководством будет работать 1000 сотрудников (пока не сбылось).

В настоящее время я работаю над тем, чтобы стать главным менеджером проекта, но пока не уверен, получиться ли это. Сейчас под моим руководством работает около 30 сотрудников, так что у меня есть большая надежда, что к 28 годам их станет куда больше.

5. Я два раза в жизни побываю в России (пока не сбылось).

Из-за плохого политического климата между Украиной и Россией, я никогда еще не бывал в России, но очень хочу поехать туда.

6. Я женюсь на женщине со светлыми волосами и у нас в браке родится двое дочерей (пока не сбылось).

Я всегда мечтал, чтобы у меня были дочери, а не сыновья. Не могу объяснить, по какой причине, просто всегда хотел этого. В моей семье большинство женщин (множество сестер, теть и бабушек).

7. Я перееду жить в Финляндию и останусь там на большую часть моей жизни (вскоре может сбыться).

Это невероятно. Когда он предсказывал мое будущее, он сказал, что вокруг меня часто видел слово "суоми". В то время никто из нас не знал, что это такое. Потом он сказал, что я буду долго жить в Финляндии и возможно, что и умру там.

Когда я пришел домой, я погуглил, что такое "суоми" и оказалось, что это самоназвание Финляндии и название их языка.

Что же касается работы, то когда я приезжал в Финляндию в командировку, я завязал там кое-какие связи и знакомства и потом они пригласили меня на потенциально хорошее рабочее место. Так что вскоре я возможно перееду туда.

Вот и все. К слову, этот же предсказатель предвидел развитие рака простаты у друга моего отца и благодаря ему этот рак был выявлен на ранней стадии и лечение помогло. Он также исцелил мою бабушку от депрессии всего за одну беседу, которая длилась 15 минут".