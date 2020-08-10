Девочка, родившаяся с желудком, печенью и кишечником снаружи удивила врачей

10.08.2020, 7:21, Разное

Медицина может творить настоящие чудеса.

Всего несколько десятилетий назад ребенок с такими тяжелыми пороками с большой долей вероятности не прожил бы и нескольких дней, а в наши дни их часто выхаживают и дают шанс на почти нормальную жизнь.

2-х летнюю британку Лорел Физаклиа журналисты в шутку называют "девочкой наизнанку", она родилась со смертельно опасной для жизни врожденной аномалией – ее желудок, кишечник и печень находились вне тела.

Это отклонение было обнаружено еще на 12-недельном сроке беременности и врач тут же предложил матери сделать аборт. Однако она отказалась. 30-летняя Келли и ее муж 34-летний Шон решили оставить их ребенку шанс, несмотря на мрачные прогнозы.

В медицине данная аномалия носит название экзомфалос или омфалоцеле, оно развивается, когда по неизвестным причинам в районе пупка брюшная стенка младенца не сформировывается. Есть схожая аномалия под названием гастрошизис, при которой кишечник младенца выпадает наружу не через область пуповины, а в ином месте брюшины.

Чаще всего экзомфалос касается всего одного органа – кишечника и врачи уже более менее научились с таким справляться. Кишечник младенца укладывается в стерильный пакет и аккуратно подвешивается невысоко над приоткрытой брюшной полостью. Петли кишечника постепенно опускаются в нее, занимая естественное положение. Когда через несколько дней кишечник полностью помещается в брюшную полость, рану зашивают.

Однако у Лорел ситуация была намного сложнее. У нее сразу три крупных органа оказались снаружи тела и в брюшной полости для них просто не было места. Когда Лорел родилась, врачи сразу сказали, что не смогут сделать ей операцию, пока она немного не подрастет. При этом они также предупредили, что девочка может не дождаться операции и умереть, не дожив и до первого Дня Рождения.

Однако Лорел два месяца назад исполнилось два года и она чувствует себя относительно хорошо. Внешне она отличается от других детей тем, что на животе у нее крупная "шишка" – покрытая тонкой оболочкой часть кишечника, печени и желудка.

На вид все это выглядит страшно и кажется, что достаточно легко ушиба или случайного падения и девочка получит смертельные раны. Но родители девочки уверяют, что они стараются обматывать "шишку" толстыми бинтами и строго следят за передвижениями ребенка. Также они говорят, что "шишка" уже начала обрастать кожей, что тоже в какой-то степени защищает ее.

Лишь когда Лорел исполнится три года, ее тело станет достаточно крупным, чтобы можно было убрать эти органы внутрь ее живота.

В целом девочка ведет практически нормальную жизнь. Она ест, пьет и ходит в туалет как обычный ребенок и у нее нет проблем с перевариванием пищи. Лорел уже знает, что к "животику" надо относиться осторожно и любит гладить его во время купания.

Келли и Шон работают в одной автомастерской и давно мечтали завести детей. Когда в октябре 2017 года Келли обнаружила, что беременна, они были на седьмом небе от счастья. Но на 12-месяце беременности, когда они пошли на первое УЗИ плода, чтобы увидеть своего младенца, они были в шоке от неприятных новостей.

"Нам сказали, что органы нашего ребенка развиваются вне тела. Я не могла поверить, как такое вообще может быть возможно", – говорит Келли.

Врачи подробно рассказали супругам о том, что такое экзомфалос и почему это происходит. На ранних сроках беременности кишечник плода развивается в районе пупка и лишь позже уходит в брюшную полость. При экзомфалосе брюшная стенка не формируется и органы так и остаются снаружи до самого конца развития эмбриона.

Многие младенцы из-за этой аномалии погибают еще в утробе, а те, которые благополучно рождаются, могут умереть в первые дни жизни из-за попавшей инфекции или иных проблем. Именно поэтому таких младенцев стараются оперировать как можно раньше.

"Они предложили нам аборт и мы не могли в это поверить. Другие люди, когда узнавали об этом, говорили нам "Ничего страшного, попробуйте еще раз", но мы не хотели "нового ребенка". Я уже была так влюблена в эту малышку, что мы решили, что сделаем для нее все, что в наших силах".

Когда Келли отказалась от аборта, ей сказали приходить на консультацию каждые две недели, чтобы следить как развивается плод в утробе. Ей также пришлось пройти немало различных исследований, так как наличие экзомфалоса также почти всегда говорит о присутствии других опасных проблем со здоровьем. Выяснилось, что у младенца есть врожденный сколиоз и отверстие в сердце, однако все эти аномалии можно было лечить.

Лорел родилась в положенный срок через кесарево сечение. Врачи сразу же обезопасили ее, поместив в интенсивную терапию под строгий присмотр. Однако уже через три месяца ее выписали домой к родителям, когда оказалось, что ее жизни ничего не угрожает.

Операция для Лорел уже запланирована на начало 2021 года. После нее девочке придется "заново научиться дышать", так как изменится положение ее легких. Ее родители надеются, что после операции с дочкой все будет в порядке и станет легче, ведь они уже прошли через столько трудностей.