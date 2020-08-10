 

Южная Корея объявила о разработке новой системы ПРО для защиты от КНДР

10.08.2020, 7:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинРеспублика Корея разработает собственную тактическую систему ПРО для защиты ключевых объектов инфраструктуры от дальнобойной артиллерии КНДР, сообщили в южнокорейском военном ведомстве.

Как ожидается, система, схожая по своим характеристикам с израильской «Железный купол», поступит на вооружение южнокорейских вооруженных сил в конце 2020 или начале 2030-х годов, передает ТАСС.

Минобороны Республика Корея также сообщило, что в 2021 году страна начнет строительство легкого авианосца, а до 2025 года – производство собственного истребителя пятого поколения KF-X, который пока находится в стадии разработки.

Кроме того, Южная Корея планирует приступить к разработке управляемых ракет классов «воздух – поверхность» и «воздух – корабль» дальнего радиуса действия.

Отмечается также, что Республика Корея намерена создать собственную ракету-носитель для доставки на орбиту небольших спутников. Планируется, что к 2025 году Южная Корея будет иметь несколько разведывательных космических аппаратов, которые позволят в реальном времени вести круглосуточный мониторинг ситуации на полуострове. Планируется также создать собственные беспилотные самолеты- разведчики.

Напомним, 2 марта власти КНДР сообщили о проведении учений дальнобойной артиллерии, в ходе которых проводились стрельбы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) большого калибра. Южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) подтвердил, что КНДР осуществила запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.



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