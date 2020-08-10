В Бейруте закончили поиск выживших на месте взрыва в порту

10.08.2020, 7:02, Новости дня

В столице Ливана Бейруте закончились поиски выживших на месте взрыва в порту Бейрута, который произошел вечером 4 августа.

Агентство ТАСС сообщает, что спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, которые прилетели в Бейрут на помощь, остановили поисково-спасательные работы. Власти Ливана больше не надеются найти живых людей под завалами.

На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали более 150 человек, еще около 5 тыс. ранены и десятки пропали без вести.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало российскому бизнесмену Игорю Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, “на воздух может взлететь весь Бейрут”.